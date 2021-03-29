Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на березень встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,28 гривні за кубометр, що на 8% нижче, ніж вартість газу для теплокомуненерго в лютому.
Читайте такожУ США заявили про намір посилювати санкції проти "Північного потоку-2"Про це йдеться в повідомленні компанії.
"У березні 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), становить 6,28 гривні за кубометр", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що дана ціна не враховує ПДВ і витрати на транспортування газу.
Що цьому передувало
- У лютому НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,84 гривні за кубометр, що на 7% нижче січневої ціни.
- Після завершення наприкінці березня дії урядового обмеження ціни газу на рівні 6,99 гривні за кубометр газопостачальні компанії запропонували населенню України у квітні купувати блакитне паливо за ціною від 6,75 до 8,85 гривні за кубометр.
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