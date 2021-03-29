У березні теплопостачальні підприємства розрахуються за газ за ціною 6,28 гривні за кубометр.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на березень встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,28 гривні за кубометр, що на 8% нижче, ніж вартість газу для теплокомуненерго в лютому.

Читайте такожУ США заявили про намір посилювати санкції проти "Північного потоку-2"Про це йдеться в повідомленні компанії.

"У березні 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), становить 6,28 гривні за кубометр", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що дана ціна не враховує ПДВ і витрати на транспортування газу.

Що цьому передувало

У лютому НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,84 гривні за кубометр, що на 7% нижче січневої ціни.

Після завершення наприкінці березня дії урядового обмеження ціни газу на рівні 6,99 гривні за кубометр газопостачальні компанії запропонували населенню України у квітні купувати блакитне паливо за ціною від 6,75 до 8,85 гривні за кубометр.

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Автор: Бредіхіна Ганна