У березні очікується подальше падіння цін.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на лютий встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,84 грн за кубометр, що на 7% нижче, ніж вартість газу для теплокомуненерго в січні.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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"У лютому 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), складе 6,841 грн за кубометр", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що дана ціна не враховує ПДВ і витрати на транспортування газу.

Повідомляється, що ситуація в Україні відповідає європейському тренду до зменшення попиту на енергоносії через потепління. За останній тиждень в Європі спотові ціни на газ знизилися на 6%. У березні очікується подальше падіння цін на європейських газових хабах, яке визначить вектор ціноутворення і в Україні.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, найближчим часом повинна прийняти рішення про встановлення граничного тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

18 січня 2021 року Кабмін встановив з лютого граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

24 лютого 2021 року були оприлюднено березневі тарифи на газ для населення.

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Автор: Ігор Орел