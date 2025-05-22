Велика Британія закликає "Велику сімку" знизити граничні ціни на російську нафту. Лондон таким чином має намір чинити тиск на Володимира Путіна, щоб завершити війну в Україні.
"Тиск на військову машину Росії необхідний зараз як ніколи. Путін не зміг сумлінно відреагувати на пропозиції Зеленського про пряму зустріч і спроби посередництва у припиненні незаконної та жорстокої війни", - йдеться в повідомленні, пише Bloomberg.
Країни "Великої сімки", до якої входять Велика Британія, США, Німеччина, Франція, Італія, Канада і Японія, вивчають можливості посилення цінового обмеження, щоб обмежити можливості Москви фінансувати війну проти України. Згідно з нинішніми умовами обмеження ціни, яка встановлена на рівні 60 доларів, західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту з Росії тільки в тому разі, якщо її куплено нижче за порогову ціну.
На зустрічі "Великої сімки" канцлер британського казначейства Рейчел Рівз заявила про "прагнення до швидкого зниження граничної ціни на російську нафту в 60 доларів у цей слушний час". Вона також "закликала союзників по G-7 бути єдиними у своїй роботі із забезпечення справедливого і міцного миру".
Поки неясно, чи погодиться "Велика сімка" на зниження цін на нафту на зустрічі в Банфі. Глава фінансового відомства Франції Ерік Ломбар повідомив, що ця пропозиція - одне з обговорюваних питань.
Спочатку граничні ціни були розроблені для того, щоб обмежити кількість грошей, одержуваних Росією від продажу нафти, і при цьому не допустити різкого зростання світових цін на нафту. В умовах зниження цін на нафту на тлі прогнозів про глобальний профіцит у 2025 році союзники України готові вжити більш агресивних заходів.
Обмеження ціни на російську нафту - головні новини
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