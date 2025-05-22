Поточну цінову межу встановлено на рівні 60 доларів.

Велика Британія закликає "Велику сімку" знизити граничні ціни на російську нафту. Лондон таким чином має намір чинити тиск на Володимира Путіна, щоб завершити війну в Україні.

"Тиск на військову машину Росії необхідний зараз як ніколи. Путін не зміг сумлінно відреагувати на пропозиції Зеленського про пряму зустріч і спроби посередництва у припиненні незаконної та жорстокої війни", - йдеться в повідомленні, пише Bloomberg.

Країни "Великої сімки", до якої входять Велика Британія, США, Німеччина, Франція, Італія, Канада і Японія, вивчають можливості посилення цінового обмеження, щоб обмежити можливості Москви фінансувати війну проти України. Згідно з нинішніми умовами обмеження ціни, яка встановлена на рівні 60 доларів, західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту з Росії тільки в тому разі, якщо її куплено нижче за порогову ціну.

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На зустрічі "Великої сімки" канцлер британського казначейства Рейчел Рівз заявила про "прагнення до швидкого зниження граничної ціни на російську нафту в 60 доларів у цей слушний час". Вона також "закликала союзників по G-7 бути єдиними у своїй роботі із забезпечення справедливого і міцного миру".

Поки неясно, чи погодиться "Велика сімка" на зниження цін на нафту на зустрічі в Банфі. Глава фінансового відомства Франції Ерік Ломбар повідомив, що ця пропозиція - одне з обговорюваних питань.

Спочатку граничні ціни були розроблені для того, щоб обмежити кількість грошей, одержуваних Росією від продажу нафти, і при цьому не допустити різкого зростання світових цін на нафту. В умовах зниження цін на нафту на тлі прогнозів про глобальний профіцит у 2025 році союзники України готові вжити більш агресивних заходів.

Обмеження ціни на російську нафту - головні новини

Президент Володимир Зеленський очікує, що до нового 18-го пакету санкцій увійдуть обмеження щодо російської нафти, інфраструктури торгівлі енергоресурсами, банків і фінансових схем.

Глава МЗС Андрій Сибіга закликає Євросоюз знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

У Європейському Союзі розраховують на схвалення Конгресом США нових санкцій проти Росії, які теж передбачають зниження граничної ціни на нафту.

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