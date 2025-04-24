Ознаки того, що Америка і Китай наближаються до торгових переговорів, підтримали ціни на "‎чорне золото"‎.

У четвер, 24 квітня, ціни на нафту частково відновили втрати після стрімкого падіння на попередній сесії. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 53 центи, або на 0,8%, до 66,65 долара за барель. У той же час, американська нафта марки WTI (West Texas Intermediate) подорожчала на 55 центів, або на 0,88%, до 62,82 долара за барель.

Нагадаємо, ціни на "‎чорне золото" знизилися на 2% на попередній торговій сесії після повідомлення про те, що деякі члени ОПЕК+ запропонують збільшити видобуток.

Відео дня

Подальше падіння цін стримали ознаки того, що Китай і США наближаються до торговельних переговорів – в Білому домі готові знизити мита для Китаю до приблизно 50%.

За словами аналітиків, тривала торгова війна між Америкою та Китаєм може різко скоротити зростання попиту на "‎чорне золото" в КНР. Саме тому ринок уважно спостерігає за діями Білого дому.

Також фінансові аналітики уважно стежать за перемовинами Вашингтону та Тегерану щодо обмежень на іранську програму зі збагачення урану. Зближення країн може призвести до послаблення санкцій щодо іранської нафти, а це у свою чергу збільшить пропозицію на ринку.

Нафта, мита і війна в Україні

Дії президента США Дональда Трампа обвалили ціни на нафту до мінімуму з лютого 2021 року. За словами фахівців, нові мита президента США можуть завдати болючого удару по економіці Росії, що позначиться на її спроможності вести війну проти України.

Втім, ефект буде помітний далеко не одразу. Експерти вважають, що для того, щоб вплинути на дії Кремля, ціни на нафту мають залишатися на низькому рівні протягом щонайменше кількох років.

Вас також можуть зацікавити новини: