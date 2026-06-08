Нафта різко подорожчала на тлі ескалації на Близькому Сході: скільки коштує 'чорне золото'

Зазначається, що в Лівані та Ірані лунали вибухи.

Ціни на нафту марки Brent у понеділок, 8 червня, підскочили більш ніж на 3 долари за барель. Спочатку ринок відреагував на нові удари Ізраїлю по Лівану, а потім динаміка зростання посилилася після вибухів в Ірані, пише агентство Reuters.

За даними біржі Investing, станом на 9:24 ціни на нафту марки Brent зросли до позначки 97,35 долара за барель. При цьому нафта марки WTI подорожчала до 94,41 долара за барель.

Це зростання компенсувало втрати 5 червня, коли ціни впали на тлі сподівань на деескалацію конфлікту між США та Іраном, внаслідок якого ціни на нафту з березня зросли більш ніж на 50%. Загальна ситуація в конфлікті зайшла в глухий кут.

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На тлі кризи з постачанням, що вибухнула в результаті цього, 7 червня ОПЕК+ погодила четверте за чотири місяці збільшення видобутку нафти. Однак аналітики заявили, що це рішення не матиме значного впливу, оскільки більшість членів ОПЕК+ не зможуть виконати свої плани з видобутку через закриття Ормузької протоки або, у випадку з Росією, через атаки на інфраструктуру, які підірвали її виробничі потужності.

"В умовах нинішнього ринку фізичний вплив такого рішення буде близьким до нуля", – зазначив керівник відділу геополітичного аналізу Rystad Energy Хорхе Леон.

Війна в Ірані – останні новини

В ніч на 8 червня Іран випустив кілька залпів із близько 10 балістичних ракет у напрямку півночі Ізраїлю. У свою чергу високопоставлені ізраїльські чиновники заявили, що Ізраїль "рішуче відповість" на ракетні атаки Ірану.

При цьому повідомлялося, що президент США Дональд Трамп проситиме Ізраїль не завдавати ударів у відповідь.

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