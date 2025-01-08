Як стало відомо, експорт "‎чорного золота"‎ з РФ впав до мінімуму за 16 місяців.

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки поставки з Росії та країн-членів ОПЕК впали, а запаси сирої нафти в США знизились. Відповідні дані наводить Reuters.

Ціна нафти Brent зросла на 69 центів, або 0,90%, до 77,74 доларів за барель. У той же час, американська WTI (West Texas Intermediate) продемонструвала зростання на 87 центів, або 1,17%, до 75,12 долара за барель.

Експерти зазначають, що видобуток нафти країнами-членами ОПЕК у грудні знизився після двох місяців зростання. На додаток до цього в Росії середньодобовий видобуток "‎чорного золота"‎ становив у грудні 8,971 млн барелів, що менше від запланованого рівня.

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Раніше УНІАН писав, що морський експорт сирої російської нафти впав до найнижчого рівня із серпня 2023-го. Падіння обсягів торкнулося переважно портів, які знаходяться на заході РФ.

На думку фахівців, причиною спаду в поставках нафти може бути збільшення обсягів переробки, яке скорочує доступний для експорту обсяг сировини.

Серед інших факторів цінового зростання називають ситуацію в США. За даними Американського нафтового інституту, запаси сирої нафти у Сполучених Штатах знизились минулого тижня.

"Стійкі економічні показники США продовжують підтримувати позитивний прогноз для економіки та попиту на нафту, що додатково посилюється більшим, ніж очікувалося, скороченням запасів нафти," – говорить аналітик IG Єп Джун Ронг.

Експорт російської нафти - останні новини

Нафта і газ складають близько половини бюджету РФ. За даними Forbes, у 2023-му році Москва заробила близько 100 млрд доларів на енергетичних експортних поставках.

На Заході усвідомлюють це і готуються до нових санкцій проти Росії. У січні стало відомо, що США готують нові обмеження проти танкерів, які використовуються для перевезення російської нафти.

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