Росія входить до трійки найбільших нафтовидобувних країн світу.

Адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти Росії. Цього разу під удар потраплять нафтові доходи Москви шляхом вжиття заходів проти танкерів, що перевозять російську нафту.

Видання Reuters пише, що адміністрація Байдена прагне зміцнити підтримку України до вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа 20 січня, враховуючи скарги лідера республіканців на високу вартість американської підтримки України.

Зазначається, що адміністрація Байдена планує запровадити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту, яка продається за ціною, вищою за встановлену Заходом у 60 доларів за барель. Росія використовує так званий тіньовий флот, що складається зі старих суден, щоб обійти обмеження. Багато з цих суден небезпечні і схильні до витоку нафти.

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"Це буде великий пакет", - сказало одне з джерел.

За словами іншого джерела, санкції, найімовірніше, включатимуть заходи проти людей, залучених до деяких мереж, які торгують нафтою вище граничної ціни.

Росія входить до трійки найбільших нафтовидобувних країн світу.

Санкції проти російської нафти - головні новини

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США наклали санкції на десятки таких суден "тіньового" флоту, щоб зменшити можливості Росії фінансувати війну проти України.

Це обмеження змусило Москву перенаправити свої продажі нафти до Китаю та Індії, які охоче купують російську нафту, що продається зі знижкою.

Минулого місяця міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США розглядають можливість введення додаткових санкцій проти танкерів і не відкидають введення санкцій проти китайських банків, оскільки прагнуть скоротити доходи Росії від продажу нафти і доступ до іноземних поставок для підживлення війни проти України.

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