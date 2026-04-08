Ціни на пальне зростають, попри обвал нафти: скільки коштує бензин і дизель на АЗС

Дизельне пальне подорожчало ще на 39 копійок, а 95-й бензин - на 25.

Середні ціни на пальне, попри обвал цін на нафту та зниження котирувань газойлю, 8 квітня продовжили зростання. Найбільш суттєво знову подорожчало дизельне пальне, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії А-95.

Зазначається, що середня вартість дизельного пального у середу зросла на 39 копійок – до 90,51 грн/л. Преміальний та звичайний бензин марки А-95 вирішили не відставати. Середня вартість преміального 95-го зросла на 27 копійок – до 77,21 гривні за літр. Звичайний 95-й у середу подорожчав на 25 копійок – до 73,32 гривні за літр.

Середня вартість автогазу 8 квітня зросла ще на 8 копійок - до 49,06 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-й бензин продають у мережі Brent Oil. Середня ціна 8 квітня тут складає 66,85 гривні за літр. Найдорожчий 95-й на автовласників чекає у мережі WOG – 77 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 74,90 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 75,99 грн/л;

KLO – 73,69 грн/л;

OKKO – 76,90 грн/л;

"БРСМ – Нафта" – 69,94 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизелем у середу можна заправитися у мережах "Укрнафта" та U.GO. В обох мережах дизель, у середньому, коштує 86,90 гривні за літр. Найдорожчий дизель у мережі WOG – 93 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 90,90 грн/л;

SOCAR – 90,85 грн/л;

KLO – 92,50 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 88,22 грн/л;

OKKO - 92,90 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдевший газ у середу можна знайти у мережі "Маркет" за середнім прайсом 46,99 гривні за літр, а найдорожчий - у мережі Motto, за 50,98 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 49,00 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,74 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG - 49,99 грн/л.

Ціни на нафту та вартість пального на АЗС - останні новини

В ніч проти 8 квітня обвалилися ціни на нафту. Котирування "чорного золота" різко впали через перемир’я на Близькому Сході. Вартість нафти марки Brent з початку торгів впала майже на 18 доларів – до 91,51 долара за барель.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін розповів, що, попри обвал нафтових цін, на зниження вартості пального в Україні найближчими тижнями очікувати не варто. Водночас, він прогнозує падіння цін на бензин і дизель у мережах на 15 гривень протягом місяця–півтора після повноцінного відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та встановлення миру на Близькому Сході.

