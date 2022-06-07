Бензовози перетинають кордон першочергово.

Прикордонники та митники першочергово пропускають автівки із пальним.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"На виконання завдань керівництва держави та уряду прикордонники разом із представниками митниці забезпечують безперебійний та позачерговий пропуск транспортних засобів, які перевозять пальне", - зазначив начальник прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко.

Зазначається, що представники суміжних країн ЄС так само першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни ЄС.

"У випадку виникнення черг таким транспортним засобам надається пріорітет у перетинанні кордону із виділенням, в тому числі, окремих смуг для руху", - додав Павленко.

Дефіцит палива в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо мали бути не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

Згодом Держпродспоживслужба почала перевірки АЗС через завищені ціни на паливо.

Експерти зазначають, що у високих цінах на бензин, які зараз спостерігають українці, винен не його дефіцит, а ажіотажний попит.

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