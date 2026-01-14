Рада призначила Шмигаля міністром енергетики України з другої спроби

За призначення Шмигаля проголосували 248 народних депутатів.

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем’єром – міністром енергетики України. Підтримали рішення 248 народних депутатів.

Учора, 13 січня, під час голосування у залі парламенту Верховна Рада проголосувала за відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. Але цього ж дня для призначення Шмигаля міністром енергетики та першим віцепрем’єр-міністром не вистачило голосів – лише 210 нардепів проголосували "за".

Як відомо, Денис Шмигаль обіймав посаду прем’єр-міністра України понад п’ять років – це найдовший термін перебування однієї особи на чолі уряду. У липні 2025 року президент Володимир Зеленський оголосив про трансформацію системи виконавчої влади та запропонував посаду прем’єр-міністра тодішній міністерці економіки Юлії Свириденко.

Відео дня

Відставка Шмигаля з посади прем’єр-міністра - головні новини

16 липня 2025 року Верховна Рада підтримала рішення про відставку Дениса Шмигаля з посади глави уряду разом із складом Кабінету міністрів. Тоді ж президент Володимир Зеленський запропонував Шмигалю очолити Міністерство оборони України, замінивши на цій посаді Рустема Умерова. Зеленський наголосив, що досвід Дениса Шмигаля "точно буде корисним на позиції міністра оборони України".

Вже 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Шмигаля міністром оборони. На початку січня президент запропонував Шмигалю нову посаду – першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики. Зеленський зазначив, що системність необхідна зараз для української енергетики, "щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним".

Крісло очільника Міненерго залишалося вакантним після звільнення у листопаді 2025 року Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі" за результатами розслідування НАБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: