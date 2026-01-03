Зеленський запропонував Шмигалю посаду міністра енергетики

За словами президента, системна робота Шмигаля необхідна зараз для української енергетики.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. Про це він повідомив у своєму Telegram після зустрічі з політиком.

Глава держави подякував Шмигалю за роботу у Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої країни.

"Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб", - наголосив Зеленський.

Також він написав, що провів консультації з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та розраховує "на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля".

Раніше президент повідомив, що Михайло Федоров стане новим міністром оборони України. За словами Зеленського, нинішній керівник Міністерства цифрової трансформації працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів.

"Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть... Федоров зможе все це реалізувати й додати технологічності. Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрямок у державній роботі - і не менше важливий для нашої стійкості", - повідомляв глава держави.

Також стало відомо, що Зеленський підписав указ про призначення Буданова новим очільником Офісу президента. Він розповів, що на новій посаді колишній очільник ГУР зосередиться на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах.

