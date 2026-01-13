Шмигаль вже не міністр оборони України

Але він, ймовірно, залишиться в уряді, отримавши посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики.

Верховна Рада України проголосувала за відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

За це рішення проголосувало 265 народних депутатів України.

Він менше як пів року пробув на цій посаді – з 17 липня 2025 року.

В той же час він може залишитися в уряді України.

3 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Оцінка роботи Дениса Шмигаля

Як повідомляв УНІАН, Зеленський 3 січня повідомив у своєму Telegram після зустрічі з Денисом Шмигалем, що подякував йому за роботу у Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої країни.

Він зазначив, що саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб.

Як відомо, з 4 березня 2020 року до 15 липня 2025 року Шмигаль був на посаді прем'єр-міністра України.

16 липня 2025 президент України подав до парламенту документи про призначення Шмигаля міністром оборони. 17 липня ВРУ затвердила Юлію Свириденко прем'єр-міністром, а Шмигаль став міністром оборони.

