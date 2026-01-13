Забракло голосів: Шмигаля не призначили новим міністром енергетики України

За призначення Шмигаля проголосували лише 210 народних депутатів.

Верховна Рада не підтримала призначення Дениса Шмигаля першим віце-прем’єром – міністром енергетики України.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за це рішення проголосували 210 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Він додав, що міністра енергетики в країні не було 55 днів.

Денис Шмигаль: що про нього відомо

Нагадаємо, Денис Шмигаль понад 5 років перебував на посаді прем’єр-міністра України, що є найдовшим терміном перебування однієї людини на цій посаді. У липні 2025 року президент Зеленський ухвалив рішення про трансформацію виконавчої влади та запропонував посаду прем’єра тодішній міністерці економіки Юлії Свириденко.

Відео дня

16 липня 2025 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряду.

Тоді ж президент запропонував Шмигалю посаду міністра оборони замість Рустема Умерова. Зеленський заявив, що "колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України".

17 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення Шмигаля на цю посаду.

На початку січня Зеленський запропонував Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. Посада очільника Міненерго була вакантна після звільнення у листопаді 2025 року Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі" після розслідування НАБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: