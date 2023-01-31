Держава відновлює повну оплату "зеленого тарифу" власникам домашніх сонячних електростанцій.

Держава відновлює повну оплату "зеленого тарифу" власникам домашніх сонячних електростанцій за вироблену електрику, яку скасували на початку війни.

Про це в ефірі марафону сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

Він зазначив, що 30 січня регулятор ухвалив рішення про скасування постанови, яка на період дії воєнного часу дозволяла проводити тільки часткові розрахунки з власниками домашніх сонячних електростанцій.

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"Вчора ми ухвалили рішення відновити ці оплати. Комісія включила в тариф НЕК "Укренерго" в повному обсязі кошти на це", – сказав Ущаповський.

За його словами, таким чином держава хоче стимулювати власників домашніх СЕС виробляти більше електроенергії на тлі її дефіциту в країні.

"Таким чином будемо розвивати малі системи розподілу. Ми дуже потребуємо генерації", - додав він.

"Зелений тариф" в Україні:

25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачав перехід від "зеленого" тарифу до механізму аукціонів для нових об'єктів відновлюваної енергетики з 2020 року.

Ухвалений закон обмежував з 2020 року встановлення домашніх сонячних станцій потужністю до 50 КВт на землі з правом отримувати "зелений" тариф за відпущену в мережу електроенергію. Станції такого розміру можна було встановлювати тільки на дахах або фасадах капітальних споруд.

27 червня 2019 року НКРЕКП ухвалила постанову, якою передбачалося зниження ставки "зеленого" тарифу для нових домашніх сонячних станцій на дахах і фасадах втричі з 2025 року.

6 серпня 2019 року українцям повернули "зелений тариф" на домашні сонячні електростанції.

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