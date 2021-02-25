Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) вчора, 24 лютого, вперше купила електроенергію безпосередньо у її виробника - державного підприємства "НАЕК" Енергоатом".
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Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на голову правління УЗ Володимира Жмака.
"Укрзалізниця" 24 лютого вперше здійснила закупівлю електроенергії у виробника-державної енергогенеруючої компанії" НАЕК "Енергоатом" через власну дочірню компанію-постачальника "Енерго збут Транс", - цитує прес-служба слова Жмака.
За його словами, з виставлених на аукціоні 389 675 МВт/год електроенергії, УЗ придбала 25% цього обсягу.
"За тиждень ми зможемо сказати, який наша економія завдяки здійсненій закупівлі, але вже запевняю, що цифри вражають", - підкреслив він.
Що цьому передувало
- "Укрзалізниця" у 2020 році на прозорих аукціонах закупила 250 тисяч тонн дизельного палива і заощадила на цих закупівлях майже 1 мільярд гривень.
Довідка УНІАН
- "Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі.
- Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.
- Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
- За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
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