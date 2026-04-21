За місяць у світі закінчаться запаси нафти, – Bloomberg

Ціни на енергоносії не відображають масштабів скорочення поставок, кажуть аналітики.

Ціни на нафту не повністю відображають найбільше в історії скорочення поставок, яке сталося через війну в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки, пише Bloomberg.

За словами керівника аналітичного відділу торгової компанії Gunvor Group Фредеріка Лассера, якщо війна триватиме ще місяць, то нафтові ринки вичерпають свої запаси.

В свою чергу головний економіст Trafigura Group Саад Рахім заявив, що наразі конфлікт вже спричинив втрату мільярда барелів поставок, і ця цифра може зрости до 1,5 мільярда барелів, якщо конфлікт триватиме.

Ф'ючерси на нафту марки Brent демонструють значну волатильність з початку війни в Ірані, піднявшись майже до 120 доларів за барель, а потім опустившись на тлі перспектив мирних переговорів. У вівторок, 21 квітня, вони торгувалися на рівні близько 95 доларів за барель, частково через переконання, що конфлікт незабаром закінчиться.

"Масштаб, здається, такий, що ринок насправді не може його осягнути. Для повернення потоків до нормального рівня знадобиться час, якщо буде укладено мирну угоду, тож зараз існує реальний розрив між сприйняттям і реальністю", – каже Рахім.

Співзасновниця та директорка з досліджень Energy Aspects Амріта Сен зазначає, що поставки нафти через Ормузьку протоку можуть ніколи не повернуться до довоєнного рівня. За її прогнозом, через війну буде втрачено близько 450 мільйонів барелів нафтопродуктів, таких як газолін. Цей прогноз базується на припущенні, що наступного місяця прохід Ормузькою протокою буде відкрито на 50%.

Закриття Ормузької протоки – головні новини

17 квітня з’явилася інформація про відкриття руху Ормузькою протокою з боку Ірану. На неї жваво відреагували ринки, проте США пообіцяли продовжувати власну морську блокаду. В результаті вже в суботу шість танкерів з 8,3 мільйона барелів неіранської нафти не змогли вийти з протоки. Пізніше з’явилася інформація про поновлення блокади Іраном.

20 квітня рух протокою фактично зупинився після затримання іранського танкера військовими США.

