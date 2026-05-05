Нові атаки в Ормузькій протоці поставили під загрозу крихке перемир'я між США та Іраном, – WP

Різке загострення конфлікту в Перській затоці поставило під загрозу квітневу угоду про припинення вогню між США та Іраном.

Різке загострення атак в Ормузькій протоці та Перській затоці загрожує хиткому перемир'ю між Іраном і США, в той час як обидві сторони намагаються досягти прогресу в переговорах про остаточне припинення війни.

Два есмінці США, за якими впритул слідували два торгові судна, зазнали нападу під час успішного проходу через протоку в понеділок вранці, що стало розширенням операцій США в цій водній артерії, пише The Washington Post. Об'єднані Арабські Емірати, у свою чергу, повідомили про іранську атаку на енергетичний вузол, що спричинила пожежу.

Іран випустив крилаті ракети та безпілотники по військово-морських і комерційних суднах США, але не домігся влучень, пояснив адмірал Бред Купер, голова Центрального командування США. За його словами, Іран також направив шість швидкохідних катерів слідом за комерційними кораблями, але сили США відкрили вогонь і знищили їх. Він не став уточнювати, чи означає обмін ударами припинення перемир'я.

В окремому інциденті президент США Дональд Трамп заявив, що Іран завдав удару по південнокорейському танкеру в протоці. "Можливо, Південній Кореї час прийти і приєднатися до місії!" – написав він у Truth Social.

Позиція Ірану та погрози

Будь-які американські судна в протоці вважатимуться "законною ціллю", попередив раніше глава Корпусу вартових ісламської революції, основного підрозділу іранських збройних сил.

"Ормузька протока не буде відкрита твітом президента Сполучених Штатів; управління та контроль над цим водним шляхом перебувають у руках Ірану", – підкреслив Ахмад Вахіді у своєму дописі в соціальній мережі X (Twitter).

Іранські офіційні особи ж заявили, що спроби США "втручатися" в іранське "управління" протокою будуть кваліфіковані як порушення режиму припинення вогню.

Економічні наслідки та хід переговорів

Питання відкриття протоки – життєво важливого вузького місця для поставок нафти та газу, через який Іран уповільнив трафік до мінімуму, викликавши серйозні збої у світовій економіці – залишався центральним під час багатотижневих переговорів між Іраном і США з моменту їхньої згоди на перемир'я 7 квітня, яке значною мірою зупинило бойові дії, пишуть ЗМІ.

Сторони обмінялися низкою пропозицій і провели прямі переговори в Пакистані, але не змогли подолати значні розбіжності з ключових питань, включаючи ядерну програму Ірану. Ситуація ускладнюється тим, що Іран наполягав на використанні контролю над протокою як важеля тиску для вимоги розморожування активів і виплати військових репарацій.

Також повідомляється, що Іран замінував частини протоки після того, як США та Ізраїль завдали масштабних авіаударів по країні наприкінці лютого. Відтоді лише небагатьом суднам дозволили прохід, але вони зобов'язані координувати свої дії з Іраном, який почав вимагати плату за транзит. Інші судна зазнали нападів.

Тегеран практично закрив водний шлях для руху, відрізавши приблизно п'яту частину світових поставок енергії, що призвело до дефіциту ресурсів у багатьох країнах і стрімкого зростання цін.

Проект "Свобода" та міжнародна реакція

США зв'язуються з сотнями суден, що представляють 87 країн, які перебувають у Перській затоці, щоб допомогти їм пройти через протоку. Зокрема, адміністрація Трампа повідомила, що просувається вперед у здійсненні подальших військових дій щодо відкриття протоки, включаючи спільні зусилля Держдепартаменту та міжнародних партнерів щодо розширення обміну інформацією про безпеку на водному шляху.

Американський президент, у свою чергу, зазначив, що ці дії "покликані звільнити людей, компанії та країни, які не зробили абсолютно нічого поганого – вони стали жертвами обставин".

Військова місія США з відкриття Ормузької протоки під назвою "Проект Свобода" включає в себе есмінці з керованою ракетною зброєю, понад 100 військових літаків ВМС і ВПС, безпілотники, супутникові знімки та понад 15 000 осіб особового складу, уточнило Центральне командування.

Два американські есмінці, які пройшли через протоку в понеділок, не супроводжували комерційні судна, а рухалися водним шляхом, щоб очистити його для руху, пояснив Купер.

Атаки на регіональні об'єкти

Об'єднані Арабські Емірати повідомили, що їхня ППО перехопила 15 ракет і чотири безпілотники 4 травня – це перші подібні атаки майже за місяць. Місцева влада в нафтовому вузлі Фуджейра заявила про пожежу, спричинену однією з іранських атак. Також МЗС ОАЕ зазначило, що танкер, який належить державній нафтовій компанії ADNOC, був атакований безпілотниками. Згідно із заявою, на той момент танкер був порожній.

В Омані в результаті нападу постраждали дві людини, згідно з повідомленням державних ЗМІ з посиланням на "джерело в службі безпеки".

У звіті зазначено, що метою атаки стала житлова будівля в місті на півострові Мусандам в Омані, в глибині суші від Ормузької протоки. В результаті атаки також були вибиті вікна і пошкоджені чотири автомобілі.

Повідомляється, що військово-морська блокада іранських портів з боку США залишається в силі. Два авіаносці та група військових кораблів перехоплюють комерційні судна, які відвідували іранські порти або перевозять іранську нафту чи вантажі. У ВМС заявили, що відправили назад до Ірану або зупинили 48 суден, включаючи відкриття вогню по одному з них для виведення його з ладу, коли воно намагалося прорватися через блокаду.

