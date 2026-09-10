Ціни на дизель та бензин оновили історичні максимуми

Таких цін на стелах АЗС Україна ще ніколи не бачила.

Пальне в Україні дорожчає протягом всього тижня, і ціни на заправках в четвер, 10 вересня, оновили історичні максимуми. Виключенням став тільки автомобільний газ, свідчать дані порталу Мінфін.

Найдорожче в Україні зараз коштує дизельне паливо, за літр якого доведеться викласти в середньому 93,76 грн. За день дизель додав 0,54 грн, або 0,58% від своєї вартості.

Бензин А-95 преміум здорожчав майже на ту саму суму, що й дизель – на 0,53 грн (+0,61%), до 87,18 грн за літр. Бензин А-95 додав дещо більше в ціні – 0,59 грн (+0,71%) – і коштує вже 83,33 грн за літр.

Відео дня

Найбільше за добу здорожчав бензин А-92 – на 0,89 грн, або 1,13%. Тепер літр цього пального в середньому продають по 79,57 грн.

Авто­мобільний газ дорожчає на поточному тижні виключно "за компанію" – його ціна змінилася на символічні 3 копійки (+0,07%) - до 43,44 грн за літр.

Ціни на пальне в Україні – головні новини

Поки що дизельне паливо не дійшло до позначки в 100 грн за літр. Проте такі цінники вже не за горами, впевнений паливний експерт Дмитро Льоушкін. Бензин, в свою чергу, буде коштувати 90 грн/літр, каже він. В той же час дефіциту пального в Україні, за його словами, не буде.

Пальне в Україні дорожчає через зростання вартості нафти. Так, марка Brent вперше з липня досягла позначки 100 доларів за барель через ескалацію атак на Близькому Сході, які посилили побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти з регіону.

Вас також можуть зацікавити новини: