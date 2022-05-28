Також ворожі підрозділи на Донецькому напрямку проводять активні наступальні дії.

Російські окупанти за минулу добу намагалися розвинути успіх на Бахмутському напрямку і вийти в тил підрозділів ЗСУ з метою порушити шляхи логістичного забезпечення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"За підтримки вогню мінометів та артилерії проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

Також ворожі підрозділи на Донецькому напрямку проводять активні наступальні дії. Продовжує вогневе ураження наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку ворог продовжував обстріли із мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього завдав авіаційних ударів. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, вів штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Авдіївському напрямку ворог задіяв артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Друга, Веселе, Авдіївка, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам’янки.

Як писав УНІАН, за словами військового експерта Олега Жданова, російські війська не полишають намірів захопити й контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут.

"Її (трасу - ред.) можна назвати "дорогою життя". Чому? Тому що це один із шляхів постачання нашого угрупування, яке знаходиться у Сєвєродонецьку та Лисичанську. І по ці дорозі ми постачаємо боєприпаси, пальне і їжу для військ. Тому вона вкрай важлива", - розповів він.

Наголосимо, останніми днями важкі бої тривають за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

Загарбники наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але у подальшому цей рух сповільнюватиметься, вважають аналітики.

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