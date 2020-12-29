Наголошується, що рішення уряду не вирішить фінансових проблем компанії.

В НАЕК «Енергоатом» назвали свою позицію щодо прийнятого Кабміном 28 грудня 2020 року рішення про продовження строку дії Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО).

В компанії наголосили, що розуміють причини термінового прийняття такого рішення, оскільки існував високий ризик різкого зростання цін на електроенергію для побутових споживачів уже на початку наступного року.

Зазначається, що хоча цим рішенням через механізм ПСО встановлено граничну ціну на електроенергію, що її "Енергоатом" продає держпідприємству «Гарантований покупець», у розмірі 15 коп./кВт-год, фінансових проблем Компанії воно не вирішить.

"Навіть за умови повної оплати поставленої електроенергії з боку Гарантованого покупця, ми очікуємо на негативний фінансовий результат, дефіцит грошових коштів у першому кварталі 2021 року – на рівні 4 млрд грн – та у підсумку на двократне скорочення податкових внесків з боку Компанії до бюджетів усіх рівнів", - наголошують в "Енергоатомі".

Водночас в компанії розуміють, що внаслідок дисбалансів на ринку електроенергії Гарантований покупець насправді не зможе своєчасно та у повному обсязі розраховуватись з "Енергоатомом", продовжуючи накопичувати заборгованість перед Компанією.

Наголошується, що ДП "НАЕК "Енергоатом" вже зверталося до Уряду і профільних міністерств та відомств з пропозиціями щодо вирішення зазначених проблемних питань та буде брати активну участь у напрацюванні удосконаленого сценарію фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році (як це й передбачено рішенням Уряду від 28.12.2020) з метою забезпечення ядерної безпеки та беззбитковості ДП "НАЕК "Енергоатом" з урахуванням ПСО для населення.

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Автор: УНІАН