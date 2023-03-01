Вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону.

Загроза для енергетичної системи України зберігається, але цю складну зиму вже пройдено. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У вечірньому відеозверненні глава держави зазначив, що сьогодні провів енергетичну нараду, яка тривала три години. При цьому він додав, що в ній брали участь усі, від кого залежить стабільність роботи української енергосистеми, зокрема, енергетичні компанії: "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго", а також уряд, Офіс президента, керівник профільного парламентського комітету, військові, розвідка.

"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває", – наголосив президент.

Відео дня

Зеленський зазначив, що визначені поточні завдання – нормально завершити цей опалювальний сезон.

"І ми вже почали готуватись до наступного сезону – кожен із учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування", – додав він.

Енергосистема України: останні новини

Через численні російські ракетні удари по обʼєктах енергетичної інфраструктури в Україні декілька місяців діяли графіки відключення світла. Проте вже декілька тижнів відключень немає.

У перший день весни після надскладної зими, 1 березня, в "Укренерго" заявили, що дефіцит потужностей в українській енергосистемі відсутій вже 18 днів. Там зазначили, що за 4,5 місяці в обʼєкти енергетичної інфраструктури по всій країні влучили 255 ворожих ракет та дронів.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що в разі відсутності нових російських ударів екстрених відключень електроенергії більше не буде.

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