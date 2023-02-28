Російська загроза завдання нових ударів по об'єктам критичної інфраструктури зберігається.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вистоїть, до чого би не вдавалася Російська Федерація у війні проти нашої країни.

"Сьогодні в нашій енергосистемі не було дефіциту. Не було відключень електрики по країні. Тисячі людей щодня працювали й працюють на цей результат. Відновлювали те, що можливо було відновити після російських ударів. Берегли енергосистему. Допомагали містам, громадам, людям", - заявив Зеленський під час вечірнього звернення до українців.

При цьому він нагадав, що загроза ударів росіян не зникає.

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"Звичайно, загроза ще зберігається. Звичайно, ми будемо боротись і захищатися. Ми обов’язково вистоїмо, хоч би що робив ворог", - додав президент.

Атака росіян на енергосистему України - що відомо

Починаючи з 10 жовтня 2022 року, російські окупанти періодично завдають масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Крім цього, ворог використовує для цього іранські дрони-камікадзе.

Сьогодні, 28 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що, попри атаки росіян, Україна достойно проходить опалювальний сезон, більш того, вже понад два тижні не застосовуються відключення електроенергії.

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