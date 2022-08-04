Міністр енергетики України зазначає, що Захід має утримувати санкційний режим і ще більше його посилювати.

В результаті введених санкцій Росії вже ніде зберігати видобутий газ і його почали там просто спалювати.

Про це написав міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook.

"Поки країна-агресор скорочує поставки блакитного палива до європейських країн, штучно збільшує ціни на газ до історичних максимумів, її власні сховища переповнюються. Ще місяць тому в одному інтерв'ю я прогнозував, що РФ тільки програє від скорочення поставок в Європу і буде змушена буквально спалювати свій газ в повітря. І ось фінські видання повідомляють, що вже тижнями полум'я вирує за російським кордоном, і його масштаби такі, що вогонь видно навіть з Фінляндії", - зазначив міністр.

За словами Галущенка, технологічний процес газовидобутку досить складний і "вентиль на свердловині так просто не перекриєш", а видобутий газ потрібно десь зберігати або транспортувати.

"Західні санкції продовжують сковувати росіян. І замість того, щоб заробляти мільярди євро на поставках, росіяни змушені просто спалювати видобутий газ у повітря. Шантажисти вже відчувають збитки, і часовий проміжок, коли вони ще можуть диктувати свої умови, стрімко скорочується. Саме тому Захід має утримувати санкційний режим і ще більше його посилювати", - підкреслив Галушенко.

Ситуація з газом:

25 липня, "Газпром" повідомив про плани зупинити ще одну турбіну Siemens. Це нібито пов'язано з технічними причинами. Через таке рішення з 27 липня добові поставки газу з РФ до Європи по трубопроводу "Північний потік-1" становить не більше 33 мільйонів кубічних метрів, тобто 20% від загальної потужності.

Президент України Володимир Зеленський назвав дії Росії шантаж. На цьому тлі країни ЄС погодилися скоротити споживання газу на 15% найближчої зими.

У липні "Газпром" відновив подачу газу через "Північний потік–1" після 10-денної перерви на технічне обслуговування, але лише на 40% від пропускної здатності газопроводу. Росія заявила, що була змушена зменшити обсяг через затримку повернення турбіни, яка обслуговувалася в Канаді.

Німеччина заявила, що скорочення не пов'язані з технічними проблемами, а є покаранням за те, що ЄС ввів жорсткі санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Президент Росії Володимир Путін попередив, що продовження санкцій може призвести до катастрофічного зростання цін на енергоносії для споживачів у всьому світі.

3 серпня 2022 року в "Газпромі" заявили, що відремонтовану турбіну Siemens неможливо повернути на "Північний потік" через санкції. Такими заявами РФ прагне підштовхнути ЄС до зняття обмежень, накладених після повномасштабного вторгнення в Україну.

4 серпня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія спалює газ, призначений для експорту в ЄС, на кордоні з Фінляндією.

Вас також можуть зацікавити новини: