В Сербії збираються відновити роботу підсанкційного заводу 'Газпрому', - Reuters

Президент Сербії розповів журналістам, що щойно буде отримано тимчасову ліцензію, нафтопереробний завод, частиною акцій якого володіє "Газпром", зможе відновити роботу.

Сербський нафтопереробний завод NIS, що належить Росії і знаходиться під санкціями США, може відновити роботу 17 або 18 січня після того, як буде отримано тимчасову ліцензію, заявив у неділю,4 січня, президент країни Александр Вучич, повідомляє Reuters.

Видання зазначило, що у середу Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США надало NIS тимчасову ліцензію на діяльність до 23 січня, що дозволить йому відновити виробництво після 36-денної перерви.

В публікації додається, що США дали компанії NIS, яка володіє єдиним нафтопереробним заводом Сербії, час до 24 березня для проведення переговорів про продаж частки російських власників.

"Я очікую, що перші 85 000 тонн сирої нафти прибудуть до 15 січня... і що нафтопереробний завод почне працювати 17 або 18 січня, а виробництво нафтопродуктів розпочнеться 25 або 26 січня", - поділився президент Сербії з журналістами 4 січня в Белграді.

За даними, які наводить видання, російська компанія "Газпром" володіє 11,3% акцій NIS, а його нафтовий підрозділ "Газпром нафта" (SIBN.MM), що перебуває під санкціями, має 44,9%. Окрім цього, уряд Сербії володіє 29,9%, а решта акцій належить дрібним акціонерам і співробітникам.

Примітно, що уряд Сербії заявив про ведення переговорів щодо продажу акцій між російськими власниками NIS та угорською компанією MOL.

Видання нагадало, що в жовтні 2025 року США ввели санкції проти NIS в рамках більш широких заходів проти енергетичного сектору Росії, після того як з початку минулого року надали низку пільг.

В статті вказується, що через санкції було припинено поставки нафти через хорватський нафтопровід JANAF (JANF.ZA), що спричинило закриття нафтопереробного заводу NIS у північному місті Панчево.

Додається, що нещодавно компанія JANAF повідомила, що також отримала ліцензію, яка дозволяє їй експортувати нафту до NIS.

