У деяких російських компаній сума сплачених відсотків за кредитами зросла у два і більше разів.

Сумарний чистий фінансовий борг російських компаній, що потрапили в рейтинг із найбільшими боргами, перевищує 20,5 трильйона рублів (приблизно 260 млрд дол). Перше місце серед головних боржників посів енергетичний монополіст "Газпром", пише російський Forbes.

За даними видання, усі учасники рейтингу, "постраждали від високої ставки Центрального банку", у деяких компаній сума сплачених відсотків за кредитами та позиками зросла у 2024 році у два і більше разів.

Зазначається, що перше місце серед головних боржників посів "Газпром" із чистим боргом 6,047 трильйона рублів на кінець 2024 року (5,79 трильйона рублів на середину 2025 року). На виплату відсотків за кредитами компанія витратила 715,4 мільярда рублів, що на 81% більше за 2023 рік.

Друге місце займає "Роснафта". Чистий борг компанії станом на кінець 2024 становив 3,6 трильйона рублів. Дані про боргове навантаження на середину 2025 року недоступні.

Третю сходинку рейтингу російських компаній із найбільшими боргами посідає "Російські залізниці" (РЖД) із чистим боргом 2,771 трильйона рублів на кінець 2024 року (3,36 трильйона рублів на середину 2025 року). Виплати компанії за кредитами протягом року сягнули 323,5 мільярда рублів і таким чином зросли в 2,5 раза.

Серед інших учасників рейтингу "Атоменергопром", "Балтійський хімічний комплекс", "Державна транспортна лізингова компанія", "Ен+ Груп", "Норільський нікель", "СИБУР" та держкомпанія "Автодор".

Слід зазначити, що Центробанк РФ 12 вересня знизив базову відсоткову ставку лише на 1 процентний пункт до 17% під тиском Кремля.

Проблеми "Газпрома" - останні новини

2 травня 2024 року стало відомо, що газовий гігант Росії повідомив про свій перший чистий збиток із 1999 року через скорочення постачань до Європи та зниження цін на паливо. Після цього "Газпром" розпочав розпродаж майна.

Крім того, 27 листопада 2024 року акції "Газпрому" впали до історичного мінімуму через стрімке знецінення російського рубля.

Вже в березні цього року стало відомо, що "Газпром" 2024 року знову зазнав збитків, які цього разу склали 1,076 трильйона рублів або 12,89 мільярда доларів. А в червні російська компанія тихцем згорнула плани щодо створення нового газового хабу в Туреччині, за допомогою якого Володимир Путін мріяв повернути російський газ на ринок ЄС.

Водночас у вересні "Газпром" заявив про підписання угоди про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2" до Китаю через Монголію.

