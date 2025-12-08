За даними Bloomberg, це вже буде 19-те порушення американського санкційного режиму.

Завод з виробництва скрапленого природного газу у Ленінградській області Російської Федерації здійснив першу після введення американських санкцій поставку до Китаю, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, судно "Валера", яке також перебуває під американськими санкціями ще з часів президентства Джо Байдена, в жовтні завантажилося "блакитним паливом" з заводу, який належить "Газпрому", та 8 грудня прибуло до терміналу Бейхай на півдні Китаю.

"Якщо вантаж буде вивантажено, це буде 19-та поставка СПГ до Китаю з російського заводу, внесеного до чорного списку", - констатують журналісти.

Відео дня

Більшість світових держав не ризикує співпрацювати з юридичною особою, яка перебуває під американськими санкціями через ризик потрапити під вторинні обмеження, однак Пекін ігнорує обмеження США.

Загальний же обсяг експорту російського СПГ до Китаю, включаючи постачання з заводів, що не підпадають під санкції, з вересня по листопад зріс приблизно на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експорт російського газу - останні новини

Ще за часів президентства Джо Байдена США запровадили санкції проти російського заводу "Арктик СПГ-2". Тривалий час не було покупців на продукцію підприємства.

Водночас 28 серпня плече "жертві американських санкцій" підставив Китай, і перший танкер не з "тіньового флоту" з вантажем скрапленого газу пришвартувався саме там.

Пізніше з’ясувалося, що це не була разова акція. 6 вересня стало відомо, що вже другий танкер з російським скрапленим газом з "Арктик СПГ-2" прибув до Піднебесної, а станом на кінець вересня Китай прийняв 7 кораблів з "забороненим" газом.

Попри показове ігнорування американських санкцій Китаєм, Вашингтон досі лише погрожує Пекіну заходами у відповідь. 2 серпня The Washington Рost повідомляв про те, що США готують санкції проти Китая, але наразі далі погроз на офіційному рівні справа не пішла.

Вас також можуть зацікавити новини: