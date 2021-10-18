Промисловим споживачам компанія готова продавати газ за ринковими цінами.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, які категорії споживачів можуть розраховувати на гарантований газовий ресурс від компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Читайте такожГлава "Нафтогазу" розповів, скільки насправді газу в сховищах належить Україні

"Нафтогаз України", як національна компанія, забезпечить достатній ресурс газу для таких категорій споживачів, як населення, як безпосередньо, так і через теплокомуненерго, для бюджетних організацій, для комунальних організацій, релігійних установ. Тобто там, де зараз ми бачимо певні кризові явища, коли деякі ненадійні приватні постачальники підводять своїх клієнтів", - сказав він.

Щодо промислових споживачів, як сказав Вітренко, все залежатиме від попиту з їхнього боку.

"Якщо попит з боку промисловості за ринковою ціною, то "Нафтогаз", як постачальник "останньої надії", забезпечить всі необхідні обсяги", - сказав Вітренко.

Ціна газу на хабах:

У "Нафтогазі" заявляли, що школи, дитячі садки, лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр. Але це без урахування податку на додану вартість і ціни транспортування.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Автор: Ганна Бредіхіна