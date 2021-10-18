Європейським компаніям належить 10-15% з 18,7 млрд куб.м газу.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, скільки насправді в газових сховищах газу належить Україні.

"Так, в наших підземних сховищах зберігають газ європейські компанії. Тому що вони вірять Україні і не вірять російській пропаганді. Але ці обсяги становлять 10-15% від загальних. І європейські компанії можуть продавати цей газ в Україні, якщо на нього буде попит за поточною ринковою ціною", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожВ Україні зупинили закачування газу в сховища

"Але навіть якщо його відвезуть, то нічого критичного не станеться, у нас залишиться достатньо газу", - запевнив Вітренко.

Запаси газу в сховищах:

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планували накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів, які планують накопичити перед початком зимового періоду, вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

У середині жовтня 2020 року запаси газу в підземних сховищах становили 28,4 млрд кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 17 жовтня становили 18,66 млрд куб.м, що майже на 34% менше торішніх показників.

Щодня здійснюється відбір газу зі сховищ в обсязі 16-17 млн куб.м на добу.

У той же час, згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на 18 жовтня закачування не відновилося.

18 жовтня 2021 року в Україні зупинили закачування газу в сховища.

Автор: Ганна Бредіхіна