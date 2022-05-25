Рішення погодять попри опір Угорщини.

Країни Євросоюзу незабаром ухвалять рішення щодо ембарго на російську нафту.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель в коментарі для Sky News.

Мішель озвучив вірогідні терміни прийняття нафтового ембарго. На його думку, ЄС зможе досягти компромісу до наступного саміту, який відбудеться в Брюсселі 30-31 травня.

"Європейський союз досягне угоди про ембарго на російську нафту напередодні європейського саміту наступного тижня, попри заперечення з боку Угорщини. Я як і раніше впевнений, що ми зможемо вирішити цю тему перед Європейською радою", - сказав Мішель.

"Ми дуже старанно працюємо, щоб залишатися єдиними... але також і приймати рішення, щоб зламати російську військову машину і спробувати чинити тиск на Москву, щоб покласти край війні", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня був представлений шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, де передбачається ембарго на нафту. Лише Угорщина блокує запровадження ембарго. Будапешт прагне вирішити всі проблеми з поставками перед затвердженням шостого пакету санкцій.

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