Графіки відключень на суботу: чи будуть українці зі світлом

Енергетики закликали споживати електроенергію ощадливо з 18:00 до 22:00.

У суботу, 18 квітня, заходи обмеження споживання електроенергії для населення та бізнесу не прогнозуються. Про це повідомляє "Укренерго".

Енергетики закликали українців споживати електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Актуальна інформацію про можливі відключення світла зазвичай оперативно відображається на офіційних сайтах відповідних обленерго.

Відео дня

Ситуація в енергетиці – останні новини

Росія в ніч проти 16 квітня масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях учора тимчасово залишалися без світла.

Попри це, сьогодні, 17 квітня, заходи обмеження споживання електроенергії для населення та бізнесу не застосовувалися.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначав, що на українців все ще очікують відключення світла в періоди найвищого споживання, адже внаслідок російських обстрілів втрачено було значну частину генерації. Аби побудувати ті потужності, які зможуть перекрити існуючий дефіцит, потрібно приблизно три роки.

