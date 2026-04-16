Графіки відключень на пʼятницю: чи будуть вимикати світло після масованого обстрілу

Енергетики закликали споживати електроенергію ощадливо у вечірні години.

У пʼятницю, 17 квітня, заходи обмеження споживання електроенергії для населення та бізнесу не прогнозуються. Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що ясна погода сприяє зростанню генерації електроенергії на сонячних електростанціях (СЕС). Оскільки пікову ефективність вони демонструють у денні години, в "Укренерго" радять по можливості переносити використання потужних електроприладів саме на цей період – з 11:00 до 15:00.

Крім того, енергетики закликали споживати електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

У разі потреби, актуальну інформацію про можливі відключення світла українці можуть уточнити на офіційних сайтах відповідних обленерго.

Від ранку 15 квітня по ранок 16 квітня ворог здійснив дві хвилі комбінованих атак по Україні із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.

Зокрема, в ніч проти 16 квітня ворог масовано атакував Україну дронами та ракетами. В Міненерго повідомили, що внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишалися без світла.

Керівник центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомляв, що через масовані атаки РФ було втрачено частину генерації. Тому на українців все ще очікують відключення світла в періоди найвищого споживання. При цьому, за його оцінками, для відновлення втрачених потужностей потрібно три роки.

