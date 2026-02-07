Чи буде на Донбасі вільна економічна зона після війни: Зеленський відповів

Без згоди України будь-які домовленості неможливі, підкреслив президент.

Україна та Росія за посередництва США поки не прийшли до спільного бачення можливості створення на Донбасі вільної економічної зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами. "Я не знаю, чи це може бути реалізовано, бо коли ми говорили про вільну економічну зону, у нас були різні погляди на це. Навіть якщо ми прийдемо до створення вільної економічної зони, нам будуть потрібні справедливі та надійні правила. Я маю на увазі однакові правила для обох сторін, однакові пропозиції для обох сторін", – повідомив Зеленський.

Водночас навіть за умови реалізації такої вільної економічної зони на Донбасі, Україна ніколи не визнає його російським.

"Це наша земля. Ми не визнаємо її російською, навіть якщо це вільна економічна зона. Наша земля, якщо це вільна економічна зона, – це наш народ, наш прапор, і це наш контроль. Як контролювати її – вирішувати нам. Нам не потрібно ділитися тим, що ми робитимемо там, якщо це наш контроль і наша територія. Ось і все", – пояснив президент.

На даний момент Україна з союзниками активно працюють над документами з пакету процвітання (Prosperity Package).

"Скоріше за все, це буде тристоронній пакет Європи, США та України. Один документ, де буде і Європа, і США, і Україна. Всі втрьох будемо підписувати це", – каже Зеленський.

Водночас існує ймовірність підписання окремих документів між Америкою і російською стороною.

"Ми не знаємо всіх їхніх двосторонніх економічних чи бізнесових домовленостей, але щодо цього надходить та чи інша інформація. Наприклад, мені розвідка показувала так званий "пакет Дмітрієва", який він показував у США, – там обсяг близько 12 трильйонів доларів. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією", – повідомив голова держави.

Без залучення української сторони угоди не матимуть жодної сили на українській території.

"Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас", – заявив Зеленський.

Президент України розкрив більше подробиць тристоронньої зустрічі делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі, яка відбулася 4-5 лютого. Він повідомив, що США пропонують Україні та Росії завершити війну до літа цього року.

В той же час Росія прагне від США визнання окупованого Криму російським, зазначає голова держави.

