Зеленський розповів, які документи про гарантії безпеки підписуватимуть в першу чергу

Є кілька документів, які буде підписувати Україна з США, з країнами Коаліції охочих, з США і Європою, а потім чотиристоронній документ - Україна, США, Європа, Росія.

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, яким чином будуть підписуватися документи про надання Україні юридично зобов’язуючих гарантій безпеки. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Зокрема, у президента запитали, чи документи про гарантії безпеки України з США і України з європейцями є різними документами.

Президент розповів про послідовність підписання документів, котрі матимуть відношення до завершення війни.

Гарантії безпеки від США

Спершу Україна очікує на затвердження гарантій безпеки від США у правовій площині у Конгресі.

"Перше: ми з Америкою підписуємо двосторонній документ про гарантії безпеки, який іде в Конгрес Сполучених Штатів і в парламент України. Тут все абсолютно зрозуміло", - зазначив Зеленський.

Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих

За його словами, країни Коаліції охочих також мають затвердити їхні гарантії у національних парламентах.

"Друге. Передбачалося, що є Коаліція охочих і договір, який йде в парламенти Європи та інших країн, які є учасниками Коаліції охочих", - повідомив Зеленський.

Вступ до Європейського Союзу

Також ще один напрямок - це вступ України до Європейського Союзу за пришвидшеною процедурою.

"Третє. ЄС, який закріплений в 20 пунктах. Тоді повинна бути домовленість вже з ЄС і карта дій, що Україна повинна дуже швидко робити, щоб отримати фаст-трек і щоб це справді спрацювало як гарантія безпеки для України та всієї Європи і не було порушено Росією", - додав Зеленський.

Спільний документ України, США та Європи

"І один короткий рамковий документ, як об'єднати всіх - Україну, Америку і Європу та інші країни, учасниці Коаліції охочих, щодо гарантій безпеки", - повідомив президент.

Крім того, у глави держави запитали, чи слід довіряти США як гаранту безпеки.

"У них найсильніші гарантії безпеки, які мають бути підписані президентом Америки і закріплені юридично Конгресом Сполучених Штатів. Тому ми довіряємо такій структурі, це сильні гарантії безпеки", - сказав Зеленський.

При цьому, за словами президента, складно сказати, чи довіряють країни НАТО, наприклад, одна одній, якщо Росія нападе на одну з країн Альянсу.

"Вони довіряють. А буде допомога? Подивимось. Ніхто не перевіряв. Але в більшості своїй всі довіряють і вірять, що НАТО буде вступатися за ту чи іншу державу незалежно від того, який у неї розмір і який статус - ядерний, безʼядерний, де вона географічно знаходиться - чи ближче до Росії чи далі. Якщо є держава-член НАТО, і якщо буде агресія на територію цієї держави, то буде відповідь, - всі цьому довіряють. Так само і тут. Тут будуть гарантії безпеки, підкріплені відповідним голосуванням. І ми будемо вірити, що те, що там написано, буде запроваджено в разі порушення домовленості", - наголосив український лідер.

Україна отримає гарантії безпеки у будь-якому разі

Зокрема, у президента запитали, хто саме - американці чи росіяни не хочуть, щоб Україна спершу підписала гарантії з США.

"Я не думаю, що росіяни дуже хочуть, щоб ми щось з США підписували. Але ми це не обговорюємо. Так буде. Незалежно від того: кому подобається, кому - ні. Україна буде отримувати гарантії безпеки. Без гарантій безпеки не може бути закінчення війни. Це абсолютно стовідсоткова фабула. Всі це розуміють", - повідомив Зеленський.

За його словами, для того, аби було закінчення війни, потрібна безпека.

США візьмуть зобов’язання, що ніхто не блокуватиме вступ України до ЄС

Також він відповів на питання, чи розглядається членство України у Євросоюзі як гарантія безпеки.

"Я вже говорив, що ми технічно будемо готові до 27-го року. І я тому казав європейським лідерам - ми готові. І треба нас зрозуміти. Ви говорите про закінчення війни і одночасні гарантії безпеки. І ЄС для нас - це гарантії безпеки", - зазначив президент.

При цьому, за його словами, американці кажуть, що Росія не буде суперечити вступу України в ЄС. І набуття членства в ЄС закріплено в 20-пунктному плані.

"А я, як президент України, кажу, що я не вірю, що Росія не буде зупиняти наш рух в ЄС. Тому що є практика не своїми руками, а через інших субʼєктів це робити - і ми всі розуміємо, які це субʼєкти. Тому ми і говоримо: назвіть дату. Чому конкретну дату? Тому що під датою буде підпис України, Європи, США і Росії. Це 20 пунктів плану, там чотири сторони підписанти. Європа, яка підписує. І Сполучені Штати Америки беруть на себе обов'язок, що вона є гарантом, що ніхто не буде блокувати", - розповів Зеленський.

Наприклад, він уточнив, чи будуть Сполучені Штати Америки працювати з деякими європейськими субʼєктами політично, щоб вони не блокували вступ України до ЄС.

"Так, вони беруть на себе цю відповідальність. І хтось від ЄС, хто буде їх представляти на підписанні", - зазначив глава держави.

Про домовленість щодо відновлення України

Окрім того, президент розповів про Prosperity Package (пакет економічного процвітання України).

"Дуже добре, що зараз американці з європейцями почали говорити про це, тому що спочатку передбачалися різні документи. І ми про це говорили. Можуть бути різні, але тоді це різні плани відновлення, різні фонди. Напевно, було б складно. Відновлюємо одну державу, а маємо різні плани щодо відновлення. Тому зараз американці говорять з європейцями, щоб був один документ", - підсумував Зеленський.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що Україна отримала "новий сигнал" щодо умов закінчення війни. Однак він запевнив, що не буде підписувати жодні документи щодо зміни статусу окупованих українських територій. Україна відстоєю позицію, що спочатку треба підсписати документ про гарантії безпеки від США, а потім переходити до мирної угоди про завершення війни.

За даними видання Politico, Україна готується до того, що гарантії безпеки виявляться марними, і тому повинна бути готова самостійно гарантувати, що російський диктатор Володимир Путін не повернеться для нового нападу. Відповідно, йдеться про посилення української армії і розвиток новітніх технологій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що під час розгляду питання про гарантії безпеки для України йдеться про три рівні таких гарантій. Перший рівень - це безпосередньо ЗСУ. Другий рівень - це допомога від Коаліції охочих на чолі з Великою Британією та Францією. Третє - це долучення США до Коаліції охочих - відповідна підтримка, яку називають backstop.

