Україна уразила завод з випуску пального для ракет Х-55 і Х-101, - джерело

Уражений завод є важливою ланкою у створенні крилатих ракет, якими РФ атакує Україну.

Далекобійн безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі Редкіно Тверської області.

Як повідомили УНІАН джерела в спецслужбі, на цьому об’єкті росіяни виготовляють компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.

"Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа - над об’єктом підіймається стовп чорного диму. Сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства", - зауважило джерело.

Джерело додало, що редкінський дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.

"СБУ продовжує системні удари по ключових об’єктах російського ВПК. Уражений завод є важливою ланкою у створенні крилатих ракет, якими росія атакує Україну. Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості ворога підтримувати інтенсивність обстрілів наших міст", - повідомило поінформоване джерело у СБУ.

Удари по РФ

12 грудня 2025 року далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського в Каспійському морі. Там же було уражено іншу платформу - ім. Корчагіна.

Як повідомляли тоді джерела УНІАН в спецслужбі, обидва об’єкти належать компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

