Ілон Маск відклав плани підкорення Марса заради більш важливої мети, - WSJ

Компанія Ілона Маска планувала досягти Марса в 2026 році.

Компанія SpaceX відклала заплановану на цей рік місію на Марс, замість цього зосередивши увагу на висадці на Місяць.

Як пише The Wall Street Journal, за словами джерел, знайомих із ситуацією, компанія повідомила інвесторам, що в першу чергу планує політ на Місяць, а на Марс – пізніше. Інше джерело повідомило, що компанія запланує висадку на Місяць без екіпажу в березні 2027 року.

Кілька років тому НАСА найняло SpaceX для підготовки модифікації свого космічного корабля Starship для зустрічі з космічним апаратом агентства поблизу Місяця, посадки екіпажу і доставки американських астронавтів на місячну поверхню.

Однак минулого року Маск назвав Місяць "відволікаючим фактором" і заявив, що SpaceX прямує "прямо на Марс".

Раніше SpaceX заявляла про плани запустити п'ять Starship на Марс в кінці 2026 року, щоб скористатися моментом, коли відстань між Землею і Марсом скоротиться, що полегшить подорож.

Водночас в інтерв'ю, опублікованому в січні, Маск применшив перспективи досягнення Марса цього року. "Ми могли б, але це було б малоймовірним" і "певним чином відволікало б увагу", – сказав він.

Водночас компанії буде складно вкластися в графік висадки на Місяць до березня 2027 року, зазначає видання. Для цього їй буде потрібно часто запускати Starship і демонструвати можливість дозаправки апарату на орбіті.

Минулого року представники НАСА чинили тиск на SpaceX, закликаючи компанію приділити пріоритетну увагу місії на Місяць. У жовтні міністр транспорту Шон Даффі, який тоді очолював НАСА, заявив, що SpaceX відстає і що він хоче більшої конкуренції для створення апарату, здатного доставити астронавтів на Місяць.

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса прагне випередити SpaceX на Місяці, запропонувавши власну спрощену систему висадки на Місяць. У січні Blue Origin заявила, що призупинить свій бізнес у сфері суборбітального туризму, щоб зосередитися на місячних проектах.

НАСА планує найближчим часом запустити астронавтів в рамках місії Artemis II, що передбачає проліт повз Місяць. Ця місія закладе основу для потенційної висадки астронавтів на Місяць в 2028 році за участю SpaceX або Blue Origin.

Плани щодо підкорення Марса

Раніше Маск заявив, що SpaceX має намір запустити безпілотний космічний апарат для польоту на Марс в кінці 2026 року, щоб збігтися з наступною орбітальною синхронізацією планети з Землею. Якщо ці безпілотні місії будуть успішними, Маск хоче відправити астронавтів на Марс під час наступного стартового вікна через 26 місяців, десь у грудні 2028 або січні 2029 року.

А самодостатня колонія може з'явитися на Червоній планеті вже через 30 років.

Тим часом NASA почало збирати космічний корабель, який незабаром зможе доставити чотирьох людей в історичну місію на Місяць. Десятиденна місія під назвою "Артеміда II" (Artemis II) повинна початися вже 6 лютого. Хоча у NASA є і запасні дати, що закінчуються 30 квітня.

