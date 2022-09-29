Росія, домагаючись скасування санкцій через війну з Україною, під різними приводами скорочує поставки газу в країни Європи.

Аварія на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" була спланованою диверсією.

Таку заяву зробила віце-прем'єр, міністр екологічного переходу і демографічного виклику Іспанії Тереса Рібера, повідомляє ТАСС.

Рібера вважає очевидним, що НП на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" була диверсією, а також вважає, що за цим стоїть Росія.

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Мені здається, що на цей час очевидно, що не може бути трьох таких тріщин у двох підводних газопроводах, якщо за цим не стоїть диверсійна операція", - заявила вона. За її твердженням, це є "явним сигналом того, як президент Росії Володимир Путін грає в постійні провокації".

При цьому, як повідомляє Reuters, Росія вже встигла зробити заяву про те, що аварія на газопроводі сталася в зоні, контрольованій США.

Разом з тим, на думку міністра оборони Естонії Ханно Певкура, інцидентами з витоками на газопроводах "Північного потоку" Росія може намагатися відвернути увагу від України. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія хотіла б, щоб європейські країни, союзники по НАТО займалися своїми внутрішніми справами. Це все для того, щоб Росія могла спокійно займатися Україною" - сказав Певкур.

За словами глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, Росія почала ескалацію поступово: "Адже найближчими днями має відбутися юридичне, на думку Росії, розчленування України, і вона обіцяла захищатися всією своєю ядерною міццю. І якщо Росія вдасться до такої терористичної операції, то нам слід подумати про нагляд за своєю стратегічною інфраструктурою, адже те, що можливо під водою, може трапитися і на землі. Фактично це ж і відбувається в економічній зоні союзників".

Певкур своєю чергою вказав на те, що в якийсь момент газопровід доведеться лагодити, і це вимагатиме охорони.

"А тепер уявіть: в один прекрасний день в міжнародних ЗМІ з'являється новина про те, що російські військові кораблі прямують до данських проток для охорони на час ремонту трубопроводу, і, сюрприз-сюрприз, створюють там якийсь міхур ППО, тим самим закриваючи доступ до Балтійського моря. Росія не робить жодного кроку без стратегічного інтересу", - застеріг Певкур.

Разом з тим, як повідомляє РБК-Україна, вибухи на газопроводі "Північний потік" дозволяють Росії списати припинення поставок газу на форс-мажор. У Москві не хочуть платити штраф за контрактами.

Аварія на газопроводах зараз на руку Росії, і саме вона її організувала, вважає директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. "Росії був потрібен форс-мажор, щоб виправдати невиконання контрактів з постачання газу "Газпромом", ось вона його і створила", - заявив експерт.

Як пише видання, Росія, домагаючись скасування санкцій через війну з Україною, під різними приводами скорочує поставки газу в країни Європи як через "Північний потік -1", так і через Україну, що згодом загрожує Москві арбітражними розглядами через невиконання контрактів.

Директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський вважає, що ні про які природні причини аварії на газопроводах говорити підстав немає. "Однозначно причиною були свідомі дії. Абсолютно зрозуміло, що це був навмисний акт саботажу", - заявив Уніговський.

Витік газу:

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву по "Північному потоку". Того ж дня заяву по "Північному потоку" зробили й в ЄС. У ЗМІ відразу ж почала з'являтися інформація про те, що "Північний потік" буде похований.

28 вересня в The Times з'явився матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала підрив газопроводу.

У Пентагоні зробили гучну заяву щодо "Північного потоку".

Зупинка "Північного потоку":

31 Серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни й можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" вигадв свіжу порцію брехні про "Північний потік".

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