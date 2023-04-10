3 квітня 2023 року ОПЕК+ оголосила про скорочення видобутку нафти.

На тлі побоювань щодо попиту на нафту, після оголошення про скорочення видобутку з боку ОПЕК+, інвестори забрали понад 200 млн доларів з двох біржових інвестиційних фондів, орієнтованих на нафту.

Як повідомляє Bloomberg, фонд WisdomTree's Brent Crude Oil ETP зафіксував відтік 55,7 млн доларів, що є найбільшим одноденним падінням з кінця 2019 року.

Також повідомляється, що фонд ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF зафіксував відтік $ 158,5 млн.це найбільше щотижневе падіння з березня 2022 року.

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"Великий сегмент ринку все ще стурбований перспективами попиту і скорочення ОПЕК+, ймовірно, тільки посилило б ці побоювання", - сказав керівник сировинної стратегії в ING Groep NV в Сінгапурі Уоррен Паттерсон.

Ситуація з нафтою

3 квітня 2023 року ОПЕК+ оголосила про скорочення видобутку нафти. Загальні зобов'язання країн ОПЕК+ щодо скорочення видобутку становлять 3,66 млн барелів на добу. Ціна нафти може підскочити на 10 доларів за барель.

Організація, як очікується, до кінця 2023 року буде дотримуватися вже існуючих скорочень видобутку на 2 мільйони барелів на добу.

Згідно з офіційними заявами, Саудівська Аравія скоротить видобуток на 500 тисяч барелів на добу, тоді як Ірак скоротить видобуток на 211 тисяч барелів на добу.

ОАЕ заявили, що скоротять видобуток на 144 тисяч барелів на добу, Кувейт оголосив про скорочення на 128 тис.барелів на добу, Оман оголосив про скорочення на 40 тисяч барелів на добу, а Алжир заявив, що скоротить видобуток на 48 тис. барелів на добу. Казахстан також скоротить видобуток на 78 тис.барелів на добу.

Габон добровільно скоротить видобуток на 8000 барелів на добу. Відзначається, що не всі члени ОПЕК+ приєдналися до цього кроку, оскільки деякі вже викачують значно нижче узгоджених рівнів через брак видобувних потужностей.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що добровільне скорочення королівства було запобіжним заходом, спрямованим на підтримку стабільності ринку нафти.

3 квітня 2023 року вперше за рік ціна на нафту показала максимальне добове зростання.

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