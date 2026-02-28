Ексрадниця Пентагону про операцію США в Ірані: Ми такого ще не бачили

Експертка назвала операцію Трампа в Ірані безпрецедентною та стратегічно відмінною від попередніх дій США.

Колишній радник Пентагону з питань Близького Сходу Жасмін Ель-Гамаль назвала бойову операцію президента США Дональда Трампа в Ірані безпрецедентною.

"Я думаю, що ми такого ще не бачили", – сказала сьогодні Ель-Гамаль в коментарі CNN.

Ель-Гамаль пояснила, що ця операція відрізняється від попередніх дій США. Наприклад, у війні в Іраку військові США задіювали війська на місцях, щоб знищити режим. У Венесуелі адміністрація Трампа усунула президента Ніколаса Мадуро, але залишила решту апарату уряду на місці.

За словами експерта, нинішня операція в Ірані – "справді незвідана територія", що робить її стратегічно відмінною від попередніх прикладів американського втручання.

Операція в Ірані - останні новини

28 лютого Армія оборони Ізраїлю здійснила атаку по території Ірану. Очевидці повідомляють про вибухи в столиці країни – Тегерані. Згодом президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабної бойової операції американських військ проти Ірану.

Іран завдає ударів по американських базах на Близькому Сході у відповідь на операцію США та Ізраїлю. Відомо про вибухи в Бахрейні та ОАЕ. За даними CNN, чотири американські бази на Близькому Сході стали цілями атак: авіабаза Аль-Удейд у Катарі, авіабаза Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та база П'ятого флоту США в Бахрейні.

