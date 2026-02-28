Іран атакував авіаносець США та бʼє по базах Пентагону, - ЗМІ

Вже відомо, що вибухи прогриміли в районі американських військових баз в ОАЕ та Бахрейні.

Іран завдає ударів по американських базах на Близькому Сході у відповідь на операцію США та Ізраїлю. Відомо про вибухи в Бахрейні та ОАЕ.

Як повідомляє CNN, Іран вдарив ракетами по американській базі в Бахрейні. Бахрейн є ключовим союзником США в Перській затоці та постійним місцем розташування штабу П'ятого флоту ВМС США в Манамі

ЗМІ Бахрейну з посиланням на джерела, сервісний центр П'ятого флоту ВМС США в Бахрейні "зазнав ракетного нападу".

За даними Reuters, американська база в Абу-Дабі також стала мішенню іранського ракетного удару. Чи постраждала військова інфраструктура, поки невідомо.

Водночас у Кувейті оголошено повітряну тривогу, Кувейт і Катар закрили своє повітряний простір.

Водночас "9 канал Ізраїлю" повідомляє про те, що Іран атакував авіаносець ВМС США USS Abraham Lincoln в Аравійському морі.

За даними CNN, чотири американські бази на Близькому Сході стали цілями атак: авіабаза Аль-Удейд у Катарі, авіабаза Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та база П'ятого флоту США в Бахрейні.

Атака на Іран - останні новини

28 лютого Армія оборони Ізраїлю здійснила атаку по території Ірану. Очевидці повідомляють про вибухи в столиці країни – Тегерані.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабної бойової операції американських військ проти Ірану.

У відповідь Іран здійснив кілька хвиль атак по Ізраїлю у відповідь на атаку ЦАХАЛ на Тегеран та низку інших міст країни.

