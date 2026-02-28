'Укрзалізниця' змінила графіки руху деяких поїздів

Приміські поїзди на Запорізькому напрямку можуть затримуватися до 1 години.

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила курсування деяких потягів до та зі станції Дніпро-Головний через російські обстріли. Між Дніпром і Запоріжжям запроваджено переважно автобусні трансфери. Про це йдеться у повідомленні УЗ.

Зазначається, що в Запоріжжі після нічного обстрілу були перебої зі світлом, але приміські поїзди вийшли в рейси. Можливі затримки до 1 години, скасувань немає.

Тимчасово обмежене курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

Відео дня

№86/85 Львів – Запоріжжя – Львів;

№128/127 Львів – Запоріжжя – Львів;

№6 Ясіня – Запоріжжя;

№40/39 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино.

"Між Дніпром і Запоріжжям – переважно автобусні трансфери. Рух організовуємо з урахуванням безпекової ситуації. Будь ласка, стежте за push-сповіщеннями в застосунку УЗ та оголошеннями на вокзалах і в поїздах", - повідомила пресслужба.

На Сумщині та Чернігівщині регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа, а на ніжинському напрямку приміське сполучення – за адаптованими графіками.

Щодо Харківщини та Донеччини, в УЗ повідомили, що від Лозової до Краматорська пасажирів доправляють автобусними трансферами.

Новини "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" з 22 лютого збільшила періодичність курсування поїзда сполученням Одеса - Дніпро. Поїзд слідуватиме через станції: Вознесенськ, Помічна, Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Кам’янське, забезпечуючи щоденне сполучення для мешканців та гостей низки регіонів.

У ніч на 26 лютого Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах. Зокрема, у трьох областях була атакована залізнична інфраструктура.

Вас також можуть зацікавити новини: