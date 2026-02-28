Apple 'скинули' з вершини: на світовому ринку носимих пристроїв з'явився новий лідер

Відрив між трьома лідерами мінімальний: менше ніж один відсоток відділяє Xiaomi, Apple і Huawei один від одного.

Згідно з новим звітом Omdia, п'ять років Xiaomi потому повернулася на вершину світового ринку носимих пристроїв. Минулого року глобальні поставки таких гаджетів перевищили 200 млн штук, збільшившись на 6% порівняно з 2024 роком.

За підсумками 2025 року компанія зайняла 18% від загального обсягу поставок, з невеликим відривом випередивши Apple (17%) й HUAWEI (16%). Samsung та Garmin замикають п'ятірку лідерів з 9% і 5% відповідно.

За даними дослідницької фірми, повернення Xiaomi на перше місце обумовлено не якимось одним хітовим продуктом, а широкою лінійкою доступних гаджетів і щільною інтеграцією у власну екосистему "людина – дім – автомобіль – телефон". Сімейство фітнес-браслетів Mi Band продовжує користуватися величезним попитом в доступному сегменті, а годинники початкового рівня допомагають підвищити середню ціну реалізованої продукції

Apple залишається ключовим гравцем у преміум-сегменті, багато в чому завдяки глибокій інтеграції своїх носимих пристроїв з iPhone і високій якості збірки. Huawei, своєю чергою, утримує стійкі позиції, особливо на внутрішньому ринку Китаю, приділяючи увагу трекінгу професійного спорту і розширеним інструментам для здоров'я.

З огляду на те, що відрив між трьома лідерами мінімальний, в поточному році позиції в рейтингу можуть знову змінитися.

