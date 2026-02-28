Удари по Ірану: Ізраїль 'полював' за аятоллою та президентом країни, - CNN

Ізраїльські джерела заявили, що серед цілей були Верховний лідер, президент та ключові силовики Ірану.

Ізраїль у суботу вранці завдав ударів по території Ірану, серед цілей були високопоставлені представники іранської влади. Про це повідомили два ізраїльські джерела, знайомі з операцією, у коментарі CNN.

За їхніми словами, під удар могли потрапити Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, начальник Генерального штабу збройних сил Саїд Абдолрахім Мусаві та президент країни Масуд Пезешкіан.

Також серед можливих цілей називають секретаря новоствореної Ради оборони Ірану Алі Шамхані та секретаря Ради національної безпеки Алі Ларіджані.

Відео дня

Наразі невідомо, чи постраждав хтось із високопосадовців унаслідок ударів. Офіційного підтвердження з іранського боку поки що немає.

Напруга на Близькому Сході - останні новини

Сьогодні Армія оборони Ізраїлю здійснила атаку по території Ірану. Повідомлялось про вибухи в столиці країни – Тегерані. Згодом президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабної бойової операції американських військ проти Ірану.

Однак Іран завдає ударів по американських базах на Близькому Сході у відповідь на операцію США та Ізраїлю. Чотири американські бази на Близькому Сході стали цілями атак: авіабаза Аль-Удейд у Катарі, авіабаза Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та база П'ятого флоту США в Бахрейні.

Вас також можуть зацікавити новини: