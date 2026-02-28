'Результат неясний': аналітики назвали головну проблему атаки Трампа на Іран

Трамп закликав іранський народ повалити режим, але організованої опозиції в країні немає.

Рішення Дональда Трампа розпочати великомасштабну бойову операцію в Ірані – це найбільший ризик, на який коли-небудь йшов американський президент з часів вторгнення Джорджа Буша в Ірак понад два десятиліття тому, і результат цієї операції неясний, пише Sky News.

Трамп розраховує, що переважна військова міць США з повітря, а не наземні війська, буде достатньою для знищення іранського режиму. Однак Тегеран, хоча його армія і була ослаблена попередніми ударами США та Ізраїлю, не виявляє жодних ознак капітуляції. Навпаки, Іран зберігає здатність завдавати значної шкоди Ізраїлю, а також силам США в регіоні – і вже чинить опір, йдеться в статті.

При цьому, навіть після знищення режиму наступна небезпека – це те, що відбудеться далі. Трамп закликав іранський народ повалити режим, але організованої опозиції в країні немає, зазначає NBC News.

Хоча режим вкрай непопулярний, на місцях немає організованої, згуртованої політичної опозиції.

Реза Пахлаві, син поваленого шаха, який проживає в США, заявив, що готовий стати лідером. Однак неясно, наскільки Пахлаві користується підтримкою на місцях в Ірані. Він також не отримав чіткої підтримки від Трампа, який назвав його "хорошим хлопцем", але засумнівався в його здатності стати майбутнім лідером.

Операція США в Ірані

28 лютого Армія оборони Ізраїлю здійснила атаку по території Ірану. Згодом президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабної бойової операції американських військ проти Ірану.

У відповідь Іран здійснив кілька хвиль атак по Ізраїлю у відповідь на атаку ЦАХАЛ на Тегеран і ряд інших міст країни. Також Іран завдає ударів по американських базах на Близькому Сході. Відомо про вибухи в Бахрейні та ОАЕ.

