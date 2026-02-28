Росія пропонує Україні угоду за 'планом Віткоффа': Bloomberg розкрив деталі

Віткофф пообіцяв Путіну, що США будуть домагатися від України відмови від Донбасу.

Росія готова підписати проект меморандуму про мирну угоду і заморозити конфлікт по лініях розмежування, якщо Україна погодиться вивести війська з решти території Донецької області. При цьому, як пише Bloomberg, ця пропозиція відповідає початковому плану, запропонованому посланцем Трампа Стівом Віткоффом під час його поїздки до Москви перед самітом Путіна з Трампом на Алясці.

"За даними співрозмовників агентства, Віткофф повідомив Путіну, що США будуть домагатися від України відмови від Донбасу, що включає Донецьку і сусідню Луганську області, якщо Росія погодиться заморозити конфлікт за існуючими лініями і відмовитися від претензій на контрольовані Україною частини Запорізької та Херсонської областей", - пише видання.

Як розповіли співрозмовники Bloomberg, за день до поїздки Путіна в Анкоридж він зібрав високопоставлених чиновників у Кремлі, щоб дізнатися їхню думку.

"Як ви оцінюєте цей план?" - запитав Путін у чиновників, за словами людей, знайомих з ходом зустрічі. Спочатку чиновники мовчали, але потім більшість підтримала пропозицію, стверджуючи, що війна повинна закінчитися, розповіли джерела.

Водночас очікування угоди між США і Росією на саміті не виправдалися, хоча Трамп відмовився від попередніх вимог до Путіна прийняти припинення вогню, щоб створити простір для мирних переговорів.

Віткофф заявив, що на саміті два лідери домовилися про те, що США запропонують Україні "формулювання, аналогічні статті 5" в якості гарантій безпеки, маючи на увазі пункт НАТО про взаємну оборону. Росія це не підтвердила.

Мирна угода щодо України

Раніше Віткофф пообіцяв, що не підпише мирну угоду між Україною і Росією доти , доки українці не будуть впевнені, що Москва більше не підніматиме проти них зброю.

При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має шанс завершити війну до осені – до проміжних виборів у США в листопаді цього року. При цьому він підкреслив, що виключає відмову від українських територій.

