'Миротворець показав обличчя': Медведєв накинувся на США через операцію в Ірані

Колишній прем’єр-міністр та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував військову операцію США в Ірані, назвавши попередні переговори між країнами "операцією прикриття".
У Telegram Медведєв заявив, що США нібито завчасно не прагнули домовлятися з Іраном, готуючи операцію.
"Миротворець вкотре показав обличчя. Усі переговори з Іраном – операція прикриття. Ніхто у цьому й не сумнівався. Ніхто ні про що особливо не хотів домовлятися", - написав він.
Також скандальний політик зазначив, що питання полягає в тому, "хто має більше терпіння, щоб дочекатися безславного кінця свого ворога". При цьому він нагадав, що США існують "якихось 249 років", а Перська імперія була заснована понад 2500 років тому.
"Подивимося років через 100 років", - додав він.
Атака на Іран - останні новини
28 лютого Армія оборони Ізраїлю здійснила атаку по території Ірану. Очевидці повідомляють про вибухи в столиці країни – Тегерані.
Згодом президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабної бойової операції американських військ проти Ірану.
У відповідь Іран здійснив кілька хвиль атак по Ізраїлю у відповідь на атаку ЦАХАЛ на Тегеран та низку інших міст країни.