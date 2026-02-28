'Миротворець показав обличчя': Медведєв накинувся на США через операцію в Ірані

Медведєв назвав переговори з Іраном "операцією прикриття" та порівняв історичну витривалість США та Перської імперії.

Колишній прем’єр-міністр та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував військову операцію США в Ірані, назвавши попередні переговори між країнами "операцією прикриття".

У Telegram Медведєв заявив, що США нібито завчасно не прагнули домовлятися з Іраном, готуючи операцію.

"Миротворець вкотре показав обличчя. Усі переговори з Іраном – операція прикриття. Ніхто у цьому й не сумнівався. Ніхто ні про що особливо не хотів домовлятися", - написав він.

Також скандальний політик зазначив, що питання полягає в тому, "хто має більше терпіння, щоб дочекатися безславного кінця свого ворога". При цьому він нагадав, що США існують "якихось 249 років", а Перська імперія була заснована понад 2500 років тому.

"Подивимося років через 100 років", - додав він.

Атака на Іран - останні новини

28 лютого Армія оборони Ізраїлю здійснила атаку по території Ірану. Очевидці повідомляють про вибухи в столиці країни – Тегерані.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабної бойової операції американських військ проти Ірану.

У відповідь Іран здійснив кілька хвиль атак по Ізраїлю у відповідь на атаку ЦАХАЛ на Тегеран та низку інших міст країни.

