Іран атакував власний танкер біля Ормузької протоки, - Reuters

20 членів екіпажу танкера Skylight евакуювали після атаки.

Іран атакував танкер біля півострова Мусандам в Омані. Судно перебуває під санкціями США та Євросоюзу за перевезення іранської нафти, пише Reuters.

Відзначається, що нафтовий танкер плив під прапором Палау. В результаті атаки на судно постраждали чотири людини.

В Оманському центрі морської безпеки повідомили, що 20 членів екіпажу танкера Skylight евакуювали після атаки, яка сталася приблизно в 5 морських милях (близько 9,2 км) на північ від порту Хасаб.

В агентстві додали, що ця атака послідувала за раніше здійсненими дроновими ударами в торговому порту Дукм в Аравійському морі. Ці інциденти стали першими випадками ураження цілей в Омані або поблизу нього після хвилі ударів Ірану по країнах Перської затоки у відповідь на спільні атаки США та Ізраїлю.

В агентстві нагадали, що в грудні 2025 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти Red Sea Ship Management і Skylight, а також інших суден, звинувативши керуючу компанію і її власника в експлуатації "тіньового флоту" для транспортування іранських нафтопродуктів в Перській затоці.

Сотні танкерів завмерли біля берегів Ірану - що відомо

Раніше Reuters з посиланням на дані сервісу MarineTraffic повідомило, що після атак США та Ізраїлю в Перській затоці щонайменше 150 величезних танкерів з нафтою і газом просто зупинилися посеред моря, не наважуючись плисти далі через зону бойових дій.

Експерти платформи розповідають, що більшість суден зараз "ховаються" в безпечних зонах біля берегів Кувейту та Еміратів. За словами аналітиків, кораблі скупчуються цілими групами, намагаючись триматися подалі від небезпечних територіальних вод, де ситуація найбільш напружена.

