США знищили 9 іранських військових кораблів, - Трамп

За словами Трампа, під час атаки США значною мірою знищили штаб ВМС Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив про знищення дев'яти іранських військових кораблів. Таку заяву він зробив у соцмережі Truth Social.

"Мені щойно повідомили, що ми знищили і потопили 9 іранських військових кораблів, деякі з них досить великі і важливі", - написав Трамп.

Американський лідер додав, що США продовжують переслідувати інші іранські військові кораблі. За його словами, ці кораблі також скоро "плаватимуть на дні моря".

"Під час іншої атаки ми значною мірою знищили їхній штаб ВМС. Крім цього, з їхнім флотом все дуже добре!" - підкреслив Трамп.

Іран просить США про переговори

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран вже просить у Вашингтона про переговори. За його словами, під час американської операції загинули 48 іранських лідерів.

Трамп також сказав, що операція США в Ірані "просувається дуже добре", навіть з випередженням графіка. Він підкреслив, що іранський режим "є одним з найжорстокіших в історії".

Як пише видання The Atlantic, Трамп повідомив, що іранські лідери хочуть відновити переговори, і він погодився на них. На питання, коли відбудеться його розмова з іранцями – сьогодні чи завтра, президент США відповів, що не може цього сказати.

