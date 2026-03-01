Нафта 'застрягла' в морі: сотні танкерів завмерли біля берегів Ірану, - Reuters

Офіцери попереджають моряків готуватись до того, що військових кораблів у морі стане значно більше.

Після атак США та Ізраїлю в Перській затоці почався справжній транспортний хаос. Щонайменше 150 величезних танкерів із нафтою та газом просто зупинилися посеред моря, не наважуючись плисти далі через зону бойових дій. Про це повідомляє Reuters з посиланнями на свіжі дані сервісу MarineTraffic.

Експерти платформи розповідають, що більшість суден зараз "ховаються" у безпечних зонах біля берегів Кувейту та Еміратів. За словами аналітиків, кораблі скупчуються цілими групами, намагаючись триматися подалі від небезпечних територіальних вод, де ситуація найбільш напружена.

Ці танкери везуть паливо від найбільших видобувачів світу – Саудівської Аравії, Іраку та Катару. Ще близько 100 суден застрягли з іншого боку протоки, чекаючи на хоч якісь хороші новини про безпеку маршруту, зазначають автори матеріалу.

Джерела серед торговців нафтою та великих компаній зізнаються, що вони були змушені повністю зупинити перевезення через Ормузьку протоку. Як кажуть самі бізнесмени, після того, як Іран пригрозив перекрити воду, ризикувати мільярдними вантажами та життями екіпажів ніхто не хоче.

Військові з центру морської інформації під керівництвом ВМС США у своїй офіційній записці заспокоюють, що формально протоку ще не закрили. Проте офіцери чесно попереджають про труднощі.

"Морякам слід очікувати на збільшену присутність військово-морських сил, посилені заходи безпеки, можливі виклики по високочастотному радіозв'язку, скупчення суден біля районів якірної стоянки за межами протоки та нестабільність на ринку страхування", – заявили у Центрі.

Раніше УНІАН писав, що авіасполучення по всьому світу зазнало серйозних порушень через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та атаки на Іран. Тисячі рейсів було скасовано, а найбільші авіаційні хаби в Дубаї та Досі тимчасово припинили роботу, заблокувавши десятки тисяч пасажирів. Провідні міжнародні авіаперевізники змушені оминати закритий повітряний простір регіону, що спричинило справжній хаос у глобальній транспортній системі. Експерти прогнозують, що наслідки цих збоїв відчуватимуться ще кілька днів через порушення графіків роботи екіпажів та дислокації літаків.

Також ми писали, що атаки з боку Ірану фактично паралізували Дубай, перетворивши світовий туристичний центр на спорожніле "місто-привид". Через закрите небо та масові скасування рейсів тисячі пасажирів опинилися в пастці, а місцеві жителі змушені переховуватися в підземних паркінгах. Порожні магістралі та черги в магазинах нагадують часи жорсткого карантину, поки школи терміново переходять на онлайн-навчання.

