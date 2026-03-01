Гігант, що булькає, як злив у ванній: науковці розповіли про піщаного 'монстра' Австралії

Це великий але дуже вразливий мешканець підземель.

Під тихими берегами річки Вікторія в Австралії переховується справжній титан підземного світу. Ця істота може виростати завдовжки понад 2 м, що робить її справжнім рекордсменом серед безхребетних.

Як пише видання BBC Wildlife, гігантський дощовий черв’як є одним із найбільш вражаючих і водночас найрідкісніших створінь нашої планети. Журналіст журналу наголошує на унікальній анатомії цієї тварини: тіло велетня нагадує гнучкий шланг, зібраний із близько 400 кілець. Завдяки здатності м’язів розширюватися та стискатися, черв’як може візуально здаватися навіть більшим за свої реальні розміри.

Світ заговорив про цю істоту після виходу фільму "Життя в підліску". Тоді великий натураліст Девід Аттенборо визнав цей вид одним із найбільш вражаючих творінь природи, підкреслює редакція.

"Звук, який він видає, нагадує булькання води, що стікає з ванни", – так описують унікальну особливість тварини у матеріалі.

Цей дивний акустичний ефект виникає через те, що вологе та слизьке тіло велетня рухається вузькими ґрунтовими тунелями. Почути такий звук можна прямо крізь шар землі, коли черв’як подорожує під ногами.

Беверлі Ван Прааг з Департаменту первинної промисловості, яка працювала з цими створіннями, зазначає, що черв’яки є надзвичайно вразливими. Ці тварини зустрічаються лише в одному конкретному місці на планеті. Через таку маленьку "територію проживання" екологи оберігають їх особливо ретельно. Представниця департаменту поділилася досвідом переселення черв’яків, аби врятувати їх від будівництва нових доріг, що свідчить про складність збереження цього виду.

Як розповідається, порівняно з іншими безхребетними, ці дощові черви мають відносно довгу тривалість життя, досягаючи статевої зрілості приблизно у п'ять років і потенційно живуть до 10 років і більше.

