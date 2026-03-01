Трамп заявив, що Іран уже просить у США про переговори

Президент Сполучених Штатів повідомив про загибель 48 високопосадовців Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час операції в Ірані загинуло 48 іранських лідерів і що тепер Іран просить у США про переговори.

"Ніхто не може повірити в наш успіх: 48 лідерів були вбиті одним ударом. І ситуація стрімко розвивається", - цитують ЗМІ коментар президента США каналу каналу Fox News.

При цьому він зазначив, що не хвилюється про ціни на нафту через війну на Близькому Сході.

Відео дня

"Я просто роблю те, що правильно. Зрештою, все вдається", - наголосив Трамп.

Крім того, у коментарі CNBC очільник Білого дому сказав, що операція США в Ірані "просувається дуже добре", навіть з випередженням графіка.

"Це дуже жорстокий режим, один із найжорстокіших режимів в історії. Ми виконуємо свою роботу не лише для себе, а й для всього світу. І все йде з випередженням графіка", - наголосив він.

Тим часом, як пише видання The Atlantic, Трамп повідомив, що іранські лідери хочуть відновити переговори, і він погодився на них.

"Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони раніше мали дати те, що було дуже практичним і легким для виконання. Вони занадто довго чекали", – сказав Трамп.

На запитання, коли відбудеться його розмова з іранцями - сьогодні чи завтра, Трамп відповів, що не може цього сказати. За його словами, деякі іранці, які брали участь у переговорах в останні тижні, вже загинули.

"Більшість із цих людей пішли. Деяких людей, з якими ми мали справу, вже немає, бо це був великий… це був великий удар", – пояснив він.

Загибель іранських лідерів

Як повідомляв раніше УНІАН, у результаті ракетної атаки по Ірану загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. За словами Трампа, Хаменеї не зміг уникнути "розвідувальних можливостей і високотехнологічних систем відстеження" США та Ізраїлю і, "як і інші лідери, які були ліквідовані разом із ним, – нічого не міг зробити". Він вважає це справедливим не тільки для народу Ірану, а й для всіх "великих американців і людей із багатьох країн світу, яких Хаменеї та його банда кровожерливих головорізів убили або покалічили".

Також стало відомо, що начальник Генштабу армії Ірану Абдол Рахім Мусаві та міністр оборони Азіз Насірзаде загинули внаслідок авіаудару. За даними ЗМІ, вони були вбиті на зустрічі разом із керівником воєнізованого формування Іранської революційної гвардії та радником з безпеки Алі Шамхані.

Вас також можуть зацікавити новини: